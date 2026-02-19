Forlì. Dimensionamento scolastico, l’assessora regionale Conti a Villafranca

Forlì
L’assessora regionale Isabella Conti all’Ic9
L’assessora regionale Isabella Conti all’Ic9

Prosegue la protesta contro il dimensionamento scolastico. Ieri Isabella Conti, assessora regionale al Welfare, ha fatto visita agli Istituti comprensivi coinvolti nella fusione imposta dal commissario governativo e in particolare ha incontrato genitori e insegnanti dell’Istituto di Villafranca intitolato a Beatrice Portinari prima di proseguire verso il plesso 4 Annalena Tonelli. Ad accoglierla, una cinquantina di persone, tra genitori e insegnanti.

«Noi siamo qui perché ci hanno scritto diversi genitori e insegnanti molto preoccupati dagli effetti del dimensionamento - ha spiegato Conti -. Nel caso specifico di Forlì, il dimensionamento è particolarmente critico, oserei dire più che in altre zone, perché c’è proprio una differenza abissale tra i contesti che si dimensionano. Questa è una scuola fuori dal centro, con le sue caratteristiche e le sue peculiarità. Il plesso 4 è una scuola centrale, con una percentuale di alunni stranieri molto alta, il che significa che c’è un piano dell’offerta formativa tarato per l’inclusione e per fare dei lavori sartoriali su studenti che possono avere bisogno di un tipo di offerta formativa completamente diversa». Al centro delle preoccupazioni, la perdita di un dirigente scolastico: «in queste due realtà abbiamo un dirigente ciascuna dunque qui si perderà un dirigente - sottolinea -. Perderlo vuol dire togliere adulti di riferimento dentro i contesti di crescita scolastica in una fase storica in cui noi non abbiamo mai avuto tanto bisogno invece di accompagnare i nostri bambini, i nostri figli, di stare loro vicino, di esercitare una piena leadership pedagogica».

Secondo l’assessora regionale l’accorpamento non è privo di effetti: «Che non si dica che alla fine non cambierà niente perché non è vero - afferma netta -. Quello che oggi appare come un danno sostenibile, poiché per le famiglie non cambierà niente nelle abitudini visto che continueranno a portare i bambini in questa scuola, nasconde il fatto che si tolgono adulti di riferimento dalle scuole, si depaupera il piano dell’offerta formativa e questi due contesti ne sono un esempio evidentissimo. Il dramma è che a pagarne il prezzo alla fine sono i bambini». Poi l’accenno al calo demografico alla base delle fusioni: «In una regione come la nostra doveva rappresentare un’opportunità di fare più educazione, più vicinanza ai bambini, più sostegno alle famiglie - afferma - . Un’ ulteriore occasione persa con un progetto che non ha alcun tipo di lungimiranza, efficacia, visione di prospettiva, ma anzi si usa la calcolatrice e non la testa e il cuore. E questo dà il fiato corto, ce ne renderemo conto presto».

