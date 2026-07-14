Forlì digitale, oltre 8mila accessi: il Comune raddoppia i punti di aiuto

Negli anni sono stati più di 5.000 i forlivesi e oltre 8.000 gli accessi ai servizi digitali del Comune di Forlì, che ha deciso di potenziarli anche con un nuovo sportello oltre a quello dell’Urp. L’obiettivo, spiega l’assessora alla Transizione digitale, Andrea Cintorino, “è semplice ma ambizioso: costruire una città sempre più digitale, senza lasciare indietro nessuno. Una città in cui l’innovazione sia davvero al servizio delle persone e contribuisca a rendere più semplice la vita quotidiana di tutti i cittadini”. Il Comune ci “ha creduto fin dall’inizio, investendo energie e risorse per accompagnare i cittadini in questo cambiamento”. I risultati, prosegue Cintorino, “parlano chiaro. Migliaia di persone hanno ricevuto supporto nell’accesso e il territorio ha risposto con una partecipazione che ha superato le aspettative iniziali”. E se la tecnologia “è uno strumento fondamentale, il valore aggiunto resta sempre quello umano. Grazie alla rete dei punti di facilitazione siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi previsti dal Pnrr e dalla Regione. Ma soprattutto abbiamo costruito competenze, relazioni e fiducia”.