Forlì, differenziare vetro bianco e colorato: il progetto di Alea tocca il 74% di adesione

È altissima l’attenzione nel territorio forlivese per la raccolta del vetro, materiale potenzialmente riciclabile all’infinito, che in due anni ha registrato una crescita esponenziale di attenzione da parte di cittadini e aziende. Da quando, nel 2022, Alea Ambiente e Coreve, Consorzio recupero vetro, hanno lanciato il progetto sperimentale di differenziazione tra vetro bianco (trasparente) e colorato, i dati sono andati oltre le aspettative. Nel 2022 l’adesione da parte delle utenze non domestiche come bar e ristoranti era del 53% interessando quattro Comuni (Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro e Meldola), quest’anno è stato ampliato a tutti gli altri 9 Comuni del bacino toccando il 74%. Anche i cittadini dimostrano di essere attenti al recupero del vetro differenziando per colore: sono oltre 500 le famiglie che hanno portato agli Ecocentri il vetro prodotto. Numeri in crescita che presto sfioreranno le 600 utenze. Complessivamente, sono state raggiunte così le 10 tonnellate di vetro bianco trasparente recuperato grazie all’attenzione degli abitanti. Dalle utenze non domestiche, nel 2023 sono state raccolte quasi 200 tonnellate di vetro bianco trasparente destinato al recupero. Sono questi i dati emersi ieri durante un incontro dedicato ad Ecomondo a cui hanno partecipato anche il presidente di Coreve, Gianni Scotti e l’avvocato Giuseppe Rinaldini in qualità di Consigliere Ancitel Energia Ambiente.

Il vetro bianco in particolare è un materiale molto prezioso da recuperare e a differenza di quello colorato viene conferito a livello nazionale in quantità inferiore. “I cittadini del bacino forlivese collaborano in maniera eccellente alla raccolta differenziata corretta degli imballaggi in vetro - afferma Gianni Scotti presidente Coreve - . È possibile riuscire a sensibilizzare sempre più persone in tal senso solo attraverso i gestori che lavorano sul territorio come Alea Ambiente”.

Oltre ad avere la possibilità di conferire il vetro differenziato per colore all’interno degli Ecocentri, si sta progressivamente ampliando il numero dei Comuni in cui anche questa tipologia di rifiuto sarà raccolto porta a porta. A partire dal primo gennaio del 2025, infatti, il servizio già attivo a Forlimpopoli e Bertinoro si estenderà a Meldola, Galeata e Civitella di Romagna. Saranno così interessati 40mila su 180 mila abitanti che vivono nei 13 Comuni soci di Alea Ambiente. “Gli altri 8 Comuni non ancora coinvolti dal servizio hanno espresso interesse ad entrare nel progetto - afferma il direttore di Alea Ambiente, Gianluca Tapparini -. La risposta dunque è ottima anche da parte delle amministrazioni comunali. Guardando al futuro, per soddisfare le esigenze dei cittadini, prevediamo di seguire un modello integrato che possa prevedere sia la presenza di campane stradali innovative e di design per i centri urbani oltre al porta a porta, un giusto mix di servizi che possano rispondere ai diversi bisogni”.