Forlì dice addio a Ildo Cappelli, ex vice sindaco

FORLI’. Forlì dice addio a Ildo Cappelli, vice sindaco della città negli Anni Ottanta e consigliere comunale. «Con profondo dolore abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Ildo Cappelli», scrive oggi il sindaco Gian Luca Zattini. «Dirigente e figura di spicco del Partito Repubblicano Italiano e della cooperazione mazziniana, aveva caratterizzato il proprio percorso di vita – nei rapporti di amicizia, nella professione di insegnante e di revisore, nei ruoli istituzionali e nella militanza – con lealtà, apertura al dialogo e al confronto, correttezza e dedizione. Appassionato della vita cittadina e fedele ai valori del mazzinianesimo, si è distinto anche assumendo ruoli di responsabilità nella Cassa dei Risparmi di Forlì e nella Fondazione Cassa dei Risparmi mantenendo sempre alta, in tutti gli ambiti del suo impegno, l’attenzione verso il mondo giovanile e l’associazionismo. In questo triste momento, a nome dell’Amministrazione comunale, uniamo il nostro dolore a quello dei familiari, di chi lo ebbe come collega in attività istituzionale, politica, cooperativa e civile, esprimendo i sentimenti di cordoglio e stringendoci a Ildo in un abbraccio di stima e riconoscenza».

I funerali si terranno domani con partenza dalle 10.30 dalla camera mortuaria dell’Ospedale Morgagni verso il cimitero monumentale dove alle 11 è prevista una cerimonia.