Forlì, Diabetes Marathon: test e check-up gratis in farmacia e in piazza Saffi

In occasione della Diabetes Marathon 2025 , che domenica 6 aprile tornerà a colorare di solidarietà la città con la corsa podistica e la camminata non competitiva attraverso le strade del centro storico e i giardini e parchi forlivesi più belli e suggestivi, le farmacie comunali saranno in prima fila nell’offrire gratuitamente ai partecipanti e a tutti i cittadini , servizi, consulenze ed esami che hanno come prima finalità la promozione del benessere individuale e collettivo.

Domenica 6, dalle 8 sino al termine della manifestazione, Forlifarma Spa sarà poi presente con un proprio gazebo in piazza Saffi, di fianco alla partenza e al traguardo della Diabetes Marathon. Farmaciste e farmacisti, in collaborazione con Wellness Foundation e affiancati dal personale infermieristico del Servizio di Diabetologia dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, metteranno a disposizione di chiunque desidererà effettuarlo, un vero e proprio Wellness Check-Up.

Le infermiere dell’Ausl svolgeranno l’esame gratuito della glicemia, mentre le farmaciste effettueranno misurazioni della pressione e daranno l’opportunità di sottoporsi a un “test del benessere” finalizzato a trarre indicazioni personalizzate e utili su come prevenire il rischio diabete migliorando, anche semplicemente attraverso piccoli gesti quotidiani, il proprio stile di vita. Attraverso la misurazione di peso, altezza, pressione, circonferenza addominale e la compilazione di un questionario con alcune domande poste sulle proprie abitudini alimentari e di movimento, sul tempo dedicato all’attività fisica e sul più complessivo lifestyle e approccio mentale alla vita lavorativa, domestica e di relazione, è possibile ricavare un “Indice del Benessere” e ricevere informazioni utili su come adottare comportamenti sani ai fini della prevenzione del diabete o di altre patologie. Un test completamente gratuito, elaborato dalla Wellness Foundation di Cesena, e che fa parte integrante del progetto “Chi si muove si ama” di cui Forlifarma Spa è partner.

In contemporanea alla Diabetes Marathon e per offrire un servizio ancora più puntuale ai cittadini, domenica 6 aprile in via straordinaria resterà aperta dalle 9 alle 13 anche la Farmacia Comunale De Calboli in Largo De Calboli, 1.