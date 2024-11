Forlì, “devo andare al Pronto Soccorso e non riesco a uscire di casa”: arrivano i Vigili del Fuoco e collegano la barella all’autoscala

I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti in via Fratelli Spazzoli a Forlì nella serata di mercoledì, su richiesta della centrale operativa sanitaria, per soccorrere una persona impossibilitata ad uscire dalla propria abitazione sita al quarto piano di un condominio.

I soccorritori, con l’utilizzo di una barella collegata ai supporti dell’autoscala, evacuavano la persona per affidarla al personale sanitario intervenuto che la trasportava al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Questa mattina, la persona è stata trasportata, con la stessa procedura, nella propria abitazione.