Forlì, deve scontrare quasi tre anni di carcere per droga: arrestato dai Carabinieri

Nello scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Forlì, in particolare del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni di Ronco, San Martino in Strada, Villafranca e Castrocaro Terme, hanno arrestato un 34enne marocchino in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Forlì emesso lo scorso 20 maggio 2025. L’uomo doveva espiare la pena residua di due anni, nove mesi e nove giorni di reclusione oltre al pagamento di 2.544 euro, a seguito di condanna definitiva per il reato di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale”, commesso a Cesena nel 2018. L’uomo – residente nel cesenate ma di fatto domiciliato a Castrocaro Terme - è stato rintracciato presso la propria abitazione e condotto presso la Casa Circondariale di Forlì.

Denunciato un 24enne per “resistenza a pubblico ufficiale” poiché, a seguito di un intervento per lite con un altro cittadino, si scagliava nei confronti dei carabinieri per aggredirli fisicamente. Bloccato dai militari intervenuti sul posto è stato condotto in caserma e deferito all’autorità competente;

Denuncia anche per una 50enne per “evasione” poiché, nonostante fosse sottoposta agli arresti domiciliari, durante il controllo presso la propria abitazione è risultata assente.

Denunciato inoltre un automobilista per “guida in stato d’ebbrezza con responsabilità di sinistro stradale” poiché a seguito di incidente stradale in cui rimaneva coinvolto con il proprio veicolo è stato sottoposto a controllo del tasso alcolemico risultando con indice superiore al limite consentito dalla legge. La patente di guida è stata ritirata ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Infine, denunciati tre giovani per “invasione di terreni o edifici” poiché si introducevano, arbitrariamente e senza alcuna autorizzazione del proprietario che sporgeva denuncia, all’interno di un immobile in costruzione, ponendosi comunque in una condizione di pericolo.