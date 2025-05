Forlì, deve scontare un anno e 8 mesi per maltrattamenti in famiglia: 46enne in carcere

Ieri i Carabinieri della Stazione di Forlì hanno arrestato un 46enne extracomunitario, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso lo scorso 21 maggio. L’uomo doveva espiare la pena residua di un anno e 8 mesi di reclusione, a seguito di condanna definitiva per “maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate”, commesso il 14 febbraio 2022 in provincia di Ancona. L’uomo – residente nelle Marche ma di fatto domiciliato a Forlì - al termine di una serie di accertamenti è stato rintracciato in Romagna, dopo le formalità di rito, condotto presso la Casa Circondariale di Forlì dove sconterà la pena disposta dall’Autorità Giudiziaria.