Forlì. Deve scontare due anni per droga, rintracciato e arrestato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Ronco (FC) hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Forlì, arrestando un uomo di 57 anni. L’uomo dovrà espiare la pena residua di un anno, undici mesi e sedici giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 13.333 euro.

La condanna definitiva è giunta per il reato di “produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti”, commesso a Forlì il 24 gennaio 2020.

Il 57enne, che in passato aveva già trascorso circa undici mesi in custodia cautelare per la stessa vicenda, è stato rintracciato dai Carabinieri nel cuore della notte a Rimini, a seguito di una serie di accertamenti volti alla sua localizzazione.

Dopo le formalità di rito connesse all’arresto, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bologna, dove sconterà il periodo di detenzione residuo stabilito dall’Autorità Giudiziaria. L’operazione dei Carabinieri di Ronco sottolinea la costante attività delle forze dell’ordine nel dare esecuzione alle sentenze definitive e nel contrasto al traffico di stupefacenti sul territorio.