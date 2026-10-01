Forlì, deve scontare 4 anni e mezzo per violenza sessuale e atti persecutori: 45enne condotto in carcere

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Forlì, hanno eseguito un provvedimento detentivo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, procedendo all’arresto di un 45ennne marocchino.

L’uomo, che in mattinata è stato rintracciato presso la propria abitazione forlivese, nel dicembre 2025 è stato condannato - dalla Corte d’Appello di Bologna - alla pena detentiva di 4 anni e 6 mesi di reclusione per una serie di reati: maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e atti persecutori, commessi a Forlì fino al marzo 2021, nei confronti della ex convivente.

Per tali reati era già stato condannato in primo grado dal Tribunale di Forlì. La condanna è divenuta definitiva il 18 settembre scorso, a seguito di sentenza della Corte Suprema di Cassazione. Al termine delle procedure, il 45enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì.