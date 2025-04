Forlì, deve scontare 3 mesi di carcere: 46enne arrestato dai Carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Forlì hanno arrestato un 46enne nigeriano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Massa. L’uomo, senza fissa dimora, è stato rintracciato in centro a Forlì e, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì dove espierà la pena residua di 3 mesi di reclusione per il reato di “minaccia”, commesso nell’estate 2017 nella città toscana.

Denunciati invece un uomo e una donna dai Carabinieri della Stazione di San Martino in Strada, il primo per aver, nottetempo, “violato gli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza”, cui era stato sottoposto dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna e che gli imponevano la permanenza domiciliare in orario notturno, la seconda per evasione connessa con la misura della detenzione domiciliare.

Infine, un automobilista è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Castrocaro Terme per “guida in stato di ebrezza” poiché, controllato alla guida del proprio veicolo e sottoposto ad accertamenti etilometrici, è risultato con un tasso alcolemico superiore a 1 g/l. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione, con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.