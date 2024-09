Forlì, detriti e tronchi ammassati sotto il ponte della Ferrovia: torna l’allarme

Torna l’allarme per i detriti raccolti sotto le navate del ponte della ferrovia tra Romiti e Villanova. Il maltempo della settimana scorsa ha portato lungo il percorso dei fiumi rami, arbusti, tronchi e tanto materiale che la furia delle acque ha portato a valle dalle colline. A Forlì la situazione di maggiore preoccupazione si è creato sotto il ponte della ferrovia dove si è ammassato una grande quantità di materiale che potrebbe diventare un grave problema per lo scorrere del fiume. Una problematica che si era riscontrata anche nell’alluvione del 2023 quando l’area sottostante e nei pressi del ponte aveva raccolto diversi detriti e i residenti dei quartieri limitrofi avevano chiesto più volte interventi per rimuovere il materiale che si era sedimentato, con tanto di intervento del consigliere regionale Massimiliano Pompignoli che aveva chiesto alla Regione di attivarsi per la pulizia del fiume. Sul ponte della ferrovia sul Montone era intervenuta Rfi con la rimozione dei sedimenti.

Il quartiere protesta

Il coordinatore del quartiere Romiti Stefano Valmori afferma: “Il nostro quartiere vive ancora, a distanza di quasi 18 mesi, con gli argini del fiume ancora fragili, mai completamente ripristinati (vedasi parte della chiusa di via martiri delle foibe ) e con quantità di tronchi e rami dentro il corso fluviale. Pochi giorni fa si è verificato un rapido innalzamento del fiume Montone per il quantitativo di pioggia caduta, dove il flusso dell’acqua ha portato a valle tronchi e rami che hanno letteralmente nuovamente occluso in gran parte il corso fluviale proprio sotto il ponte della ferrovia. Facendo un rapido sopralluogo, si nota chiaramente la totale incuria dell’alveo e del ponte stesso: a ben vedere, infatti, il ponte è parzialmente libero perché ostruito da una vera e propria montagna di legname sicuramente proveniente dall’alluvione del settembre 2024 che occlude del tutto il libero passaggio del fiume, con le chiare conseguenze del caso. La preoccupazione dei cittadini è tanta soprattutto dopo le ultime piogge e quelle che dovranno arrivare ancora e serve una soluzione per tranquillizzarli. Abbiamo bisogno di risposte e di azioni concrete sulla sicurezza del territorio del quartiere Romiti e non solo”.