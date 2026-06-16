Forlì, depositate oltre mille firme per chiedere lo stop alla realizzazione della Questura all’ex Eridania

Una delegazione del Tavolo delle associazioni ambientaliste (Taaf), insieme ai residenti del quartiere San Benedetto e semplici cittadini, si è presentata in Comune per consegnare le 1.064 firme raccolte in appena otto giorni tramite una petizione popolare firmata anche da Wwf e Animal Liberation. L’obiettivo è chiaro: chiedere la tutela integrale dell’area verde dell’ex Eridania dove da anni si è insediata una garzaia di straordinario valore naturalistico. I rappresentanti sono stati ricevuti in Municipio dall’assessore Giuseppe Petetta, mentre a detta della delegazione il sindaco Gian Luca Zattini «si è dimostrato insensibile davanti alle oltre mille firme raccolte». Wwf, Animal Liberation e Lega Abolizione Caccia per proteggere il sito hanno fatto ricorso al Tar. «Il Comune di Forlì è stato costretto a fare marcia indietro e a fermare il cantiere preparatorio per la costruzione della nuova Questura per oggettivi problemi di illegalità - spiega il Taaf -. Questa zona ha una sua particolare biodiversità avi-faunistica con la presenza di aironi e di tante altre specie di uccelli. Inoltre, funge da polmone verde urbano, da contenimento e drenaggio delle acque piovane, di mitigazione delle temperature estive, di assorbimento di anidride carbonica e del pericoloso particolato fine, oltre a produrre ossigeno». Dopo l’incontro, il Taaf e tutti i cittadini firmatari tornano ad esprimere forte disappunto. «Dal 2003 agli atti del Comune c’è il progetto pronto per la costruzione della nuova Questura vicino alla stazione (fra via Manzoni e viale della Libertà), certamente zona più idonea per una struttura di tale importanza - conclude il Taaf -. A fronte delle firme presentate chiediamo al sindaco di rinunciare alla realizzazione della nuova Questura all’ex Eridania».