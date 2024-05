Forlì. Deliberato il protocollo per il corso di laurea in Ingegneria Nautica

FORLI’. Dal prossimo anno accademico entra nel pieno della sua organizzazione e attuazione il “Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Nautica” presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, con sede nel Campus di Forlì, voluto dal Comune di Forlì, dall’Università di Bologna, dalla Fondazione Cassa dei risparmi di Forlì, dalla Camera di Commercio della Romagna e da Ferretti S.p.A., con il sostegno della Regione Emilia Romagna.

«Nei giorni scorsi abbiamo deliberato lo schema di protocollo per l’attivazione di questo nuovo percorso formativo nel settore nautico, che potrà godere della presenza di numerosi cantieri di alto livello operanti nel territorio e della prossimità dell’area portuale di Ravenna. Saremo la quinta città in Italia (Genova, Napoli, La Spezia e Trieste) e la prima in Emilia Romagna ad avere un corso di laurea in Ingegneria Nautica», afferma il sindaco e candidato alle prossime elezioni Gian Luca Zattini.

Un progetto che, fra l’altro, prevede l’arruolamento di nuovi docenti, servizi di orientamento professionale, manifestazioni pubbliche, eventi informativi e la prospettiva di nuove collaborazioni accademiche, imprenditoriali e di enti pubblici.

«Vogliamo costituire un hub riconosciuto di competenze nautiche che attragga talenti, favorisca lo sviluppo industriale ed economico della nostra città, generi innovazione e incrementi l’interazione degli studenti con il mondo del lavoro attraverso attività di tirocinio e di ricerca presso le aziende del settore. Con questo percorso formativo» – conclude Zattini – «saremo in grado di dotare l’intero settore nautico di un numero crescente di professionalità tecniche e di un ulteriore volano per lo sviluppo socio-economico della città».