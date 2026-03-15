Forlì. Degrado al quartiere Ronco, la replica del vicesindaco

Mancanza di un luogo di aggregazione per anziani, degrado, la partita sul Ronco Lido e il traffico sono alcune delle criticità rilevate dai residenti del quartiere. A replicare è il vicesindaco Vincenzo Bongiorno. L’Amministrazione, tra l’altro, non avrebbe dato ancora una risposta dopo diverse segnalazioni. «Credo sia difficile sostenere che il Comune si sia trincerato dietro un silenzio inaccettabile, quando lo scorso 10 novembre, quattro mesi fa, si è svolta al Ronco un’assemblea pubblica, assieme al Comitato di quartiere e ai residenti - afferma Bongiorno-. Un confronto di quasi tre ore, conclusosi con un mio sopralluogo assieme ad alcuni rappresentanti del quartiere, proprio in piazza Berlinguer. Non era il primo incontro con l’Amministrazione che si è svolto al Ronco e, comunque, anche in questa occasione sono state date risposte».

Ronco Lido

Tra i temi sul piatto l’intervento al Ronco Lido, fortemente danneggiato dall’alluvione di maggio 2023. «I lavori stanno procedendo e siamo fiduciosi di avere recuperata, tra qualche mese, la pregevole area verde, che l’Amministrazione nel 2019 ha ereditato in una condizione di abbandono prolungata per diversi anni, senza alcuna progettualità di recupero messa in campo prima di allora - prosegue il vicesindaco -. Dalla riqualificazione del Ronco Lido passa anche la possibilità di dotare il quartiere di un luogo di aggregazione per anziani».

Piazza Berlinguer

Bongiorno fa il punto anche su

piazza Berlinguer: «negli ultimi mesi è stato installato un gazebo in legno, sono state rinnovate le panchine, incrementati i giochi per i bambini ed eseguita la potatura di piante e siepi. Hera luce ha installato una nuova illuminazione a led. Il tutto per rendere il luogo più accogliente e punto di ritrovo per una sana socializzazione. Tra non molto, sarà anche realizzata un’area fitness per i ragazzi.

Il traffico

«Per quanto riguarda la viabilità, a noi non risulta che vi sia una situazione di traffico pesante insostenibile - conclude Bongiorno -. Di certo, l’edificazione di nuovi centri commerciali e supermercati su viale Roma, dovute a miopi scelte urbanistiche del passato, non hanno aiutato ad alleggerire il carico. Rimaniamo disponibili ad approfondire e conto di incontrare presto il Comitato di quartiere, invitando per l’occasione anche il signor Roberto Casadei».