Forlì, decine di furti e rapine col coltello: una banda di ventenni terrorizzava la città. Eseguite 9 misure cautelari VIDEO

Una vasta operazione della Polizia di Stato a Forlì di contrasto alla criminalità straniera. Trenta poliziotti coordinati dalla Squadra Mobile della Questura, dalle prime ore della mattinata di oggi, con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine e delle Unità Cinofile Antidroga, hanno eseguito numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal G.I.P. del Tribunale di Forlì per i reati di furto, rapine e lesioni personali, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un gruppo di giovani stranieri accusati di rapine, furti ed aggressioni, commesse prevalentemente a Forlì dallo scorso anno.

Decine le vittime, come decine sono stati gli episodi ricostruiti dagli investigatori per reati commessi in zona stazione, nel centro storico e nel centro commerciale. Gli autori sono giovani cittadini tunisini senza fissa dimora e con numerosi precedenti, anche per violenza sessuale e per reati in materia di sostanze stupefacenti: 9 sono le misure eseguite nella mattinata, tre delle quali sono rivolte a persone che si trovavano già in carcere per altri procedimenti penali. Un decimo è, al momento, irreperibile.

I fatti contestati sono stati commessi nell’ultimo anno in città, crimini caratterizzati da violenza, minaccia e uso di armi. Si tratta, per la maggior parte, di rapine commesse ai danni di vittime che sono state colte di sorpresa in strada ed anche all’interno delle proprie case.