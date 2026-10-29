Forlì, De Pascale sulle infrastrutture: «Basta progetti di carta, ora servono i fatti»

«I camion e le macchine viaggiano sulle strade, non sui progetti di carta». Con questa frase il presidente della Regione, Michele De Pascale, ha richiamato ieri il Governo alla concretezza sulle infrastrutture romagnole ponendo in cima alla lista delle priorità viarie la via Ravegnana e la Statale 16. Un incontro, organizzato da Italia Viva alla Fondazione Dino Zoli, a cui oltre ai sindaci di Forlì e di Ravenna, Gian Luca Zattini e Alessandro Barattoni, ha partecipato seppur collegata da remoto anche Raffaella Paita, senatrice e capogruppo di Italia Viva al Senato.