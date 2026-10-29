Forlì, De Pascale sulle infrastrutture: «Basta progetti di carta, ora servono i fatti»

Tanti i temi sul tavolo a partire dalle arterie stradali principali: «La Ravegnana e la Statale 16 sono in cima alle priorità di tutta la Regione, vengono prima delle opere dove non sono ancora fatte le progettazioni – ha affermato senza mezzi termini De Pascale –. La Regione ha già fatto i progetti preliminari ed entro la fine dell’anno dovremmo firmare l’accordo con Anas per le opere che verranno finanziate nei prossimi cinque o sei anni. O qualche pezzo di queste opere entra in quell’accordo o non ci entra, è molto pragmatico. Adesso bisogna farne battaglia. Nelle interlocuzioni col Governo ci stanno proponendo di finanziare altri progetti. Io lo dico con chiarezza: fino a che i progetti che abbiamo finanziato non iniziamo a farli, noi non abbiamo altri soldi da dare agli studi di progettazione. I camion, le macchine viaggiano sulle strade, non sui progetti di carta». Altro tema centrale è quello degli aeroporti: «La Regione non ha il potere di spostare voli, di determinare flussi di traffico però abbiamo fatto una cosa che è stata molto criticata a Bologna e cioè quella di creare un vantaggio competitivo per gli aeroporti più piccoli – ha proseguito il presidente della Regione –. Stiamo giocando la partita e noi possiamo solo fare il tifo. Adesso è il sistema territoriale, la società di gestione, l’aeroporto, la comunità che gioca la competizione. La sfida dell’aeroporto, degli aeroporti per la Romagna è una sfida tutta da giocare». Infine il nodo ferroviario e autostradale: «Come esci dalla Romagna ci sono due grandi imbuti – ha detto De Pascale –. Il primo sulla rete autostradale a Imola dove c’è un muro invalicabile. Con grande fatica siamo arrivati a firmare un accordo con il Governo e l’impegno è che, fra gennaio e febbraio, parta il cantiere per la quarta corsia della A14. Il secondo è la strettoia ferroviaria: ad oggi è tecnicamente impossibile aggiungere un treno, sia via Ravenna che via Forlì. C’è un’unica infrastruttura che è satura. Se non si fa il quadruplicamento dell’alta velocità a Imola, l’alta velocità in Romagna non ci arriva».