Forlì, De Pascale contro l’astensionismo

Michele De Pascale arriva in piazzetta della Misura poco prima delle 19 stringe mani e sale su un furgone adibito a palco sulle note di Romagna Mia, dando il via al tour nelle piazze che lo vedrà impegnato da qui all’appuntamento con le urne tra una settimana. “Il primo obiettivo è la partecipazione democratica: Vi chiedo di fare tutto ciò che è nelle vostre possibilità perché le persone vadano a votare- dice il candidato alla presidenza del centrosinistra-. C’è l’astensione della rabbia, ma anche tanti che non sanno che ci sono le elezioni. Il buon governo di una Regione è importante perché entra tutti i giorni nella vita delle persone, come per gli asili nido di cui l’Emilia Romagna ha la copertura più alta”. Tra i punti del programma la sanità pubblica è universalistica, il lavoro, il volontariato e l’alluvione.