Forlì, daspo urbano per droga e chiusura di un bar per 7 giorni

FORLI’. Si sono concluse ieri mattina le attività della Polizia di Stato che hanno visto operare congiuntamente, sul tema del contrasto allo spaccio di stupefacenti, la Squadra Mobile, la Divisione Anticrimine e la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura. Gli investigatori della Squadra Mobile avevano trovato, in ben due circostanze, lo stesso avventore di un locale intento all’attività di spaccio di droga anche all’interno del bar. I poliziotti hanno concentrato la loro attenzione sul bar, ubicato nella prima periferia di Forlì, dopo aver monitorato attentamente il comportamento sospetto dell’uomo che, stazionando nel bar, ne usciva e vi rientrava ripetutamente.

Sottoposto a controllo, l’uomo è risultato in possesso di alcuni involucri di cocaina, pronti al consumo suddivisi in dosi, e di una somma in contanti probabile provento dell’attività di spaccio; particolare di rilievo, già a fine primavera la Squadra Mobile aveva sorpreso la stessa persona, nel medesimo locale, con 16 involucri di cocaina.

Sulla base delle risultanze dell’attività investigativa, inoltre, valutato il contesto del fatto e la non occasionalità della condotta, la Divisione Anticrimine ha istruito nell’immediato il procedimento per l’irrogazione della misura di prevenzione del cosiddetto “daspo urbano”: all’uomo è stato quindi notificato il provvedimento del Questore, Claudio Mastromattei, che inibisce per due anni l’accesso al locale in questione, nonché agli altri esercizi pubblici e ai parchi situati all’interno di un perimetro ben definito di un’ampia area di Forlì. L’inosservanza della misura costituisce reato punibile con la reclusione fino a tre anni.

Inoltre, alla luce di ulteriori controlli che hanno anche evidenziato l’abituale presenza di pregiudicati all’interno del locale, il Questore ha disposto la sospensione della licenza dell’esercizio per 7 giorni, prevista dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, finalizzata a impedire la prosecuzione di condotte illecite nel locale e consentire all’esercente l’adozione di un modello organizzativo che ripristini le condizioni di sicurezza.