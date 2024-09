Forlì, danni al Duomo durante il posizionamento del crocifisso: “Per fortuna nessuno si è fatto male”

Danni all’interno del Duomo durante i lavori per installare dietro l’altare maggiore il Gesù crocifisso, scultura lignea policroma e croce quadrilobata del XII secolo di grandi dimensioni (oltre tre metri di altezza per due metri di larghezza). Durante le operazioni di montaggio pare che la piattaforma cingolata utilizzata per fissare il crocifisso in alto, si sia ribaltata danneggiando i gradini della scalinata davanti all’altare maggiore e diverse mattonelle del pavimento della chiesa, sempre in marmo. Nessuno per fortuna si è fatto male ma la cattedrale in seguito è stata chiusa.

Tanti forlivesi ieri hanno notato che il Duomo era chiuso, con tanto di cartello. Sulla motivazione la Diocesi tramite don Amati fa sapere che «è stata prevista la chiusura proprio per installare il crocifisso», mentre riguardo ad un eventuale incidente di percorso che avrebbe causato danni alla storica cattedrale afferma solo che «sì c’è stato qualche danno ma non grave e soprattutto nessun danno alle persone».

Questa sera il Duomo comunque sarà regolarmente aperto per la messa delle 20.30 presieduta dal vescovo Livio Corazza al termine della quale verrà presentato il restauro del Christus Triumphans curato da Carlotta Scardovi di Bologna. Il grande crocifisso che prima del restauro si trovava sopra l’ingresso della sacrestia, è stato posizionato sopra l’altare maggiore praticamente in linea di congiunzione con la croce dell’affresco di Pompeo Randi, per essere ammirato in tutta la sua bellezza.