Forlì, danneggia i monitor al Pronto Soccorso e aggredisce un’infermiera: donna denunciata dai Carabinieri

I Carabinieri di Forlì hanno denunciato alla Procura della Repubblica quattro persone. Spicca la denuncia di una donna per “lesioni personali”, “minaccia” e “danneggiamento” poichè, all’interno del locale pronto soccorso danneggiava alcuni monitor. Nella circostanza minacciava e si avventava su un’infermiera, intervenuta per placare la donna, procurandole lievi lesioni.

Denunciato anche un automobilista per “guida in stato di ebbrezza” poiché, a seguito di sinistro stradale, è stato sottoposto ad accertamento etilometrico, risultando con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena e, il veicolo, affidato a persona di fiducia.

Denunciato un uomo per “evasione”, poiché, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, nel corso del controllo è risultato assente dal luogo di detenzione;

Infine, denunciato un giovane per “furto aggravato” poiché, sottoposto alla misura della libertà vigilata con permanenza notturna presso una comunità forlivese, nel corso della notte rimaneva coinvolto in una fuoriuscita stradale a bordo di un veicolo rubato in precedenza. L’autovettura è stata restituita all’avente diritto.