Forlì, dalle Maldive a New York fino ai safari: addio last minute, ora si prenota con largo anticipo

Il last minute è ormai un ricordo. I forlivesi che viaggiano hanno imparato a programmare le vacanze con mesi di anticipo, scegliendo sempre più spesso mete lontane alla ricerca di esperienze che mescolino cultura, natura e, quando possibile, anche un po’ di relax al mare. Anche quest’anno sono tanti i cittadini che, sotto l’albero di Natale, hanno messo un biglietto aereo.

«C’è stata una buona richiesta di itinerari e viaggi prenotati anche molto prima - spiega Luca Celletti che assieme alla sorella Simona è titolare di “Mercuriale Viaggi” - . Le persone hanno prenotato sia per dicembre che per gennaio con largo anticipo, e questo è un lato positivo perché permette di lavorare meglio. Chi prenota per tempo può usufruire di servizi e condizioni migliori»». Una tendenza confermata anche da Sabrina Mantellini dell’agenzia “Vivere e Viaggiare”: «La tendenza del last minute è stata abbandonata già a monte, nel senso che le compagnie aeree e i tour operator l’hanno quasi fatta scomparire, e di conseguenza anche la richiesta è diminuita - spiega -. Nelle ultime settimane stiamo lavorando sull’estate 2026. Questo è il vero strumento per andare veramente a risparmiare».

«È un trend che è ripreso ed è un vantaggio per tutti - le fa eco Gianluca Ramilli, titolare dell’omonima, storica agenzia viaggi - : chi viaggia risparmia, ha più ventaglio di scelte e di combinazioni. È un vantaggio anche per noi perché riusciamo a seguire i nostri clienti senza l’affanno dell’ultimo momento». «È stata prenotata molto l’Africa, con safari più mare, il Nord America con New York, e molte richieste per Oman e Arabia Saudita, oltre al Madagascar - racconta Celletti -. La clientela ci ha chiesto un mix tra aspetto culturale, storico e un soggiorno al mare dove possibile». Ramilli conferma il successo dell’Africa: «A livello di viaggi ha vinto il safari in Africa - afferma -. C’è anche il ritorno di un viaggio che adoriamo: la navigazione sul Nilo». Per quanto riguarda il mare, le Maldive restano la meta regina. «Sono sempre la destinazione più richiesta per chi vuole rilassarsi al caldo - spiega Ramilli - . Al secondo gradino del podio c’è l’oceano indiano con l’isola di Zanzibar. Mescolando un po’ viaggiare e mare, c’è il ritorno dell’Oriente: Vietnam e Cambogia. Anche la Thailandia per i romagnoli è un must da 40 anni». Non mancano i Caraibi, con Giamaica e Repubblica Dominicana in testa, e la Colombia, dove in genere si conclude la vacanza con qualche giorno nelle isole caraibiche. «Le Maldive vanno sempre bene, New York è la grande protagonista dell’inverno, in generale la meta più scelta negli Stati Uniti», conferma Mantellini.