Forlì, dalla Ni.Ma. una donazione nel nome di Luciano Vespignani a Otorinolaringoiatria

total artículos:

artículos leídos:

numero de días disponibles:

paywall:

Usuario no logueado.

La società Ni.Ma della famiglia Silvestrini – Vespignani ha donato, in memoria dell’ex presidente Luciano Vespignani, alla Otorinolaringoiatria dell’Ospedale “G.B. Morgagni – L. Pierantoni” di Forlì, diretta dal dottor Andrea De Vito, due polisonnigrafi per il test dell’apnea del sonno.

Alla cerimonia erano presenti il dottor Francesco Sintoni, Direttore Presidio Ospedaliero di Forlì, la dottoressa Raffaella Signani, Responsabile Infermieristico del Dipartimento Chirurgico e Dipartimento Medicine Specialistiche , il dottor Andrea De Vito, Direttore della Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Forlì, la dottoressa Maria Grazia Silvestrini, per la società Ni.Ma Srl, e la figlia Sara Vespignani

“Questa donazione di polisonnigrafi - spiega il dottor Andrea De Vito - rappresenta un potenziamento delle capacità diagnostiche del reparto che dirigo, in particolare per lo studio e la cura dei disturbi respiratori ostruttivi nel sonno (russamento e apnee nel sonno), per i quali la nostra Otorinolaringoiatria di Forlì rappresenta un centro nazionale e internazionale di riferimento. La strumentazione permetterà di effettuare esami più accurati e tempestivi, migliorando la qualità dell’assistenza fornita alla utenza di riferimento. “

“A nome della società Ni.Ma srl delle famiglie Silvestrini -Vespignani – spiega la dottoressa Silvestrini - abbiamo scelto di fare questa donazione al reparto di Otorinolaringoiatria di Forlì, per onorare la memoria di Luciano Vespignani, recentemente scomparso. Luciano è sempre stato un esempio di attenzione verso il prossimo, in particolare delle persone più fragili. Con questo gesto desideriamo mantenere vivo il suo impegno e contribuire al benessere della comunità, così come lui ha sempre fatto. Speriamo possa essere di aiuto ed ispirazione per tutti.”

“A nome della direzione ospedaliera, del personale sanitario e soprattutto dei pazienti, esprimo il mio più sincero ringraziamento alla Ni.Ma – ha dichiarato il dottor Francesco Sintoni - Forlì si è sempre distinta come una città di grande generosità che aumenta, di conseguenza, la capacità di erogare servizi alla comunità . Il vostro gesto rappresenta un contributo concreto al miglioramento della qualità dell’assistenza che ogni giorno ci impegniamo a garantire. In un momento storico in cui il sostegno alla sanità pubblica è più che mai fondamentale, questa collaborazione tra privato e pubblico ci onora e ci sprona a proseguire.”