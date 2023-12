Forlì. Dalla laurea in pedagogia, alla creazione di gioielli: la scelta di vita di Gioia Lelli

Dalla laurea in pedagogia alla creazione di gioielli in oro e di un proprio brand. Gioia Lelli, 33 anni, designer forlivese, ha realizzato il suo sogno di bambina cambiando improvvisamente strada.

«Ho fatto la pedagogista per 6 anni dopo la laurea lavorando nelle scuole di Forlì e Cesena - racconta Gioia -. Sentivo il bisogno di dare voce alla mia creatività, gradualmente ho capito che la passione che ho sempre avuto per i gioielli si poteva trasformare in un lavoro». Una passione nata fin da bambina. «Quando ero piccola in casa andavo alla ricerca di piccoli oggetti preziosi - prosegue Gioia - chiedevo alla mamma e alla nonna da chi li avevano avuti in regalo, volevo sempre sapere la storia che c’era dietro. Crescendo ho cominciato a disegnare da sola i gioielli che mi sarebbe piaciuto avere. Il mio brand è nato quando ho deciso di fare realizzare da alcuni orafi forlivesi le mie idee e i miei disegni. I miei prodotti sono preziosi ma soprattutto ognuno ha un significato emotivo e simbolico, non è solo un fatto estetico ma è importante il significato che l’oggetto assume. Utilizzo oro 18 carati perché permette alle persone di portare questi oggetti preziosi a lungo nel tempo, non si modifica. Lo stile dei miei gioielli è essenziale, si possono portare tutti i giorni».

Passione, Made in Italy e sostenibilità sono i punti su cui si basa il suo modello imprenditoriale, fonte di ispirazione per gli altri ragazzi perché ha avuto il coraggio di reinventarsi per lanciarsi in qualcosa di nuovo e sconosciuto. Con la preziosa collaborazione di maestri orafi del territorio, sinonimo di quell’artigianalità che lavora i materiali interamente a mano, è nato Settantanove Studio, il brand di Gioia Lelli, un marchio che la giovane forlivese sta facendo conoscere in tutta Italia grazie ai canali social e al suo sito ufficiale. «Un anno fa ho smesso di fare la pedagogista e mi sono dedicata all’avviamento della mia attività - racconta ancora Gioia - prima ho frequentato un corso per imparare a muovermi nel mondo dei social e per realizzare un sito web adeguato, vendo i miei prodotti online. Utilizzo le campagne su Meta e mi sto introducendo anche su Tik Tok. In pratica strutturo il piano editoriale per i contenuti, immagini e video, dove io stessa mostro i gioielli. La lavorazione dei preziosi è tutta fatta a mano, sono gioielli imperfetti proprio perché sono unici e questo vorrei che fosse un valore per Settantanove Studio».

Perché hai scelto questo nome per il tuo brand?

«Settantanove è il numero atomico dell’oro, studio perché rappresenta la continua ricerca di un design contemporaneo e sofisticato». Gioia è attenta anche alla scelta dei materiali: predilige l’utilizzo di oro etico derivante da miniere che rispettano specifici standard ambientali e sociali. Le pietre preziose e semi preziose vengono fornite da aziende certificate. Il prossimo sogno da realizzare? «Mi piacerebbe aprire un piccolo negozio a Forlì, in cui poter accogliere le clienti e far loro provare i gioielli. La vendita online funziona, ma anche il rapporto umano è importante».