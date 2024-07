Forlì, dalla comunità di gioco donazione ai Romiti nel ricordo dell’amico morto

La comunità di gioco Tilean Team Cup di Blood Bowl, riunitasi a fine maggio a Genova, dona al quartiere Romiti i fondi raccolti in ricordo di Maicol Visani, scomparso quasi un anno fa in un incidente stradale a Faenza. Nella community dei giocatori italiani Maicol, conosciuto come Owen, era membro del Team Italia 2022 e Campione d’Italia di questo gioco con i “Masters Of Tilea” e proprio nei giorni successivi all’alluvione del maggio del 2023 si è impegnato come volontario ai Romiti. In occasione del raduno nel capoluogo ligure, infatti, è stata organizzata una raccolta fondi che ha permesso una donazione di 2.140 euro a favore del quartiere Romiti grazie alla famiglia di Owen che ha deciso di devolvere in beneficenza la somma raccolta. “Maicol era un ragazzo che non si tirava indietro e che trovava il tempo e il modo per sporcarsi le mani ed aiutare gli altri - fanno sapere da Tilean Team Cup di Blood Bowl -. Anche quando si trattava di spalare fango in territori alluvionati come quello di Forlì nel maggio 2023. Per questo motivo la famiglia ha fatto sapere che Maicol avrebbe voluto continuare ad aiutare uno dei quartieri più colpiti della città mercuriale. Inoltre, i soldi della raccolta di beneficenza non saranno semplicemente donati ma saranno utilizzati per acquistare beni utili al quartiere».

