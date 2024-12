Forlì, dalla camminata dei Babbo Natale 5mila euro per lo Ior grazie al record di partecipanti VIDEO GALLERY

Anche l’ottava edizione della Camminata dei Babbo Natale, promossa dal Lions Club Forlì Host e dal Leo Club ha superato ogni aspettativa sia per il numero dei partecipanti, oltre 1.000 (il maggiore in assoluto rispetto a quelle precendenti), sia per i fondi raccolti e cioè 5.000 euro. La cifra sarà destinata all’Istituto Oncologico Romagnolo per finanziare i lavori di umanizzazione del reparto di Chirurgia Generale e Terapie Oncologiche avanzate dell’Ospedale “Morgagni-Pierantoni” e per fare in modo che gli ospiti del dipartimento condotto dal professor Giorgio Ercolani abbiano locali più accoglienti. Inoltre sono stati raccolti più di 100 occhiali usati da vista che, una volta rigenerati dall’apposito centro Lions nazionale, verranno inviati in nazioni in cui ci sono molte persone che non hanno le condizioni economiche per poterseli permettere. Infatti il Lions Club Forlì Host da decenni aderisce al service “A te non servono, ma possono aiutare qualcuno” portato avanti a livello internazionale contro la cecità.