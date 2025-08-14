Forlì, dall’inizio di luglio ben 366 multe per eccesso di velocità da parte della Polizia Locale

Da inizio luglio ad oggi, le pattuglie della Polizia Locale hanno accertato ben 366 violazioni per eccesso di velocità, 74 le violazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, 10 per uso irregolare di cellulare alla guida, 365 le mancate revisioni e 76 i veicoli circolanti senza la prescritta copertura assicurativa. Nel medesimo periodo, l’Unità Radio Mobile del Comando, ha rilevato 95 incidenti stradali, di cui 45 con feriti, uno con esito mortale e 49 con danni a cose. In quattro incidenti, al conducente è stata contestata anche la guida in stato di ebbrezza. Nello stesso periodo dello scorso anno, 108 erano stati gli incidenti rilevati, con 44 feriti, 1 decesso e 64 con danni a cose.