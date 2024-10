Forlì, dall’inizio del 2024 la Polizia locale è intervenuta in 739 incidenti stradali

Controlli in serie della Polizia Locale di Forlì per contrastare l’uso di cellulare durante la guida, il mancato uso delle cinture di sicurezza, la velocità pericolosa, la guida sotto l’effetto di alcool e la distrazione alla guida, comportamenti spesso alla base degli incidenti stradali. Ieri sono stati controllati complessivamente 136 veicoli, con l’accertamento di 66 infrazioni di cui 26 per velocità, 3 per uso di cellulare alla guida, 2 per mancata assicurazione obbligatoria e un ritiro di patente per sorpasso, oltre ad altre violazioni.

Controlli anche da parte dell’Unità “Centro storico“ relativamente ai transiti di monopattini e bici sotto i portici che determinano situazioni di pericolo per i pedoni e lamentele da parte degli esercenti delle attività commerciali.

Da inizio anno, la Polizia Locale è intervenuta in 739 sinistri dei quali 361 con lesioni e 4 mortali.

Le utenze deboli coinvolte sono state rispettivamente 55 pedoni, 106 velocipedi, 32 bici a pedalata assistita, 16 monopattini, 16 ciclomotori e 79 motocicli.

Il contrasto all’incidentalità stradale rientra da sempre nei principali obiettivi della Polizia Locale forlivese e, tra le molteplici iniziative operative, oltre alla prevenzione e alla repressione vengono sistematicamente proposte attività didattiche di educazione stradale nelle scuole e campagne informative di sensibilizzazione rivolte ai ragazzi neopatentati.