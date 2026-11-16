Forlì, dall’ingegneria alla vasca: ecco “Swimbox”, app al servizio dei nuotatori

Unire il rigore dell’ingegneria informatica alla scienza della biomeccanica in acqua. È da questo connubio che nell’aprile scorso ha preso forma Swimbox Digital, una startup innovativa che punta a rivoluzionare il modo in cui i nuotatori amatori - e non solo - affrontano le proprie sessioni in vasca. A raccontare la genesi e le ambizioni del progetto è uno dei due fondatori, Andrea Piscopo, ingegnere informatico con una lunga esperienza in Ibm e una forte passione per lo sport praticato sia da atleta amatore sia come preparatore atletico di triathlon, che ha incrociato la strada del forlivese Alessandro Resch, ingegnere meccanico, allenatore di nuoto ed ex atleta professionista. «Abbiamo cercato di capire come unire le nostre competenze: la sua esperienza tecnica sul campo e la mia parte di sviluppo informatico», spiega Piscopo. Il risultato è una piattaforma digitale, già disponibile su Ios e Android, pensata in primo luogo per chi frequenta le piscine in “utenza libera” senza il supporto di una squadra o di un tecnico a bordo vasca.