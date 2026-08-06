Forlì. Dal thriller ai classici: ecco i libri dell’estate dei forlivesi

Gialli, thriller, romance e grandi classici. L’estate si conferma uno dei momenti più importanti per la lettura e nelle librerie forlivesi cresce la voglia di libri da mettere in valigia. Tra spiaggia, viaggi e momenti di pausa, molti lettori tornano a dedicare tempo ai romanzi, scegliendo soprattutto storie capaci di coinvolgere e accompagnare le giornate di vacanza. Le vendite, spiegano i librai, sono superiori rispetto alle estati passate e il periodo estivo si conferma secondo solo al Natale per importanza.

Se ogni libreria ha le proprie caratteristiche, sono diversi i titoli che ricorrono nelle indicazioni dei librai e che stanno caratterizzando questa stagione. Tra questi c’è “I convitati di pietra” di Michele Mari, vincitore del premio Strega, insieme a “Max, Mischa e l’offensiva del Tet” di Johan Harstad, citati in più librerie tra i romanzi più apprezzati del momento. Torna inoltre protagonista “L’Odissea”, riscoperta anche grazie all’attenzione suscitata dal film di Christopher Nolan dedicato al poema omerico. Tra gli autori più richiesti figurano anche Gianluca Gotto, Matteo Bussola e Francesca Giannone, che continuano a raccogliere il consenso dei lettori.

Alla Mondadori, Francesco Foschi racconta un interesse particolarmente forte per thriller e gialli, generi che durante l’estate trovano spesso nuovi lettori. Tra i più richiesti ci sono “Tutti i colori del buio” di Chris Whitaker e “Nero come il mare” di Charlotte McConaghy, due romanzi che puntano sulla suspense e sul coinvolgimento del lettore.

A distinguersi nel panorama cittadino è anche Ubik Forlì, diventata negli anni un punto di riferimento a livello nazionale per il genere romance, grazie a una proposta ampia e specializzata. Paolo sottolinea il successo di “Theo da Golden e la forma della felicità” di Allen Levi, tra i titoli più richiesti in libreria, mentre tra le proposte più curiose dell’estate c’è “Murdoku”, un libro che unisce il meccanismo del sudoku alla struttura del giallo, invitando il lettore a risolvere i casi attraverso gli enigmi.

Alla Feltrinelli, Endrichela e Sebastiano confermano invece il grande interesse per il thriller. Tra i libri più venduti figurano “Gli ultimi sei” di Akinari Asakura e “L’ultimo turno” di Chris Pavone, titoli scelti soprattutto da chi cerca una lettura ricca di suspense per le vacanze.

Il quadro che emerge dalle librerie forlivesi è quello di un pubblico ancora molto legato al piacere della lettura su carta. Accanto ai fenomeni editoriali del momento, resistono il passaparola e il consiglio dei librai, che continuano ad avere un ruolo centrale nella scelta dei lettori. Anche nell’estate degli smartphone e dello streaming, il libro resta così una presenza importante nelle abitudini quotidiane.