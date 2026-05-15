Forlì, dal poggiatesta dell’auto spunta la cocaina da spacciare e viene arrestato

La Polizia di Stato di Forlì ha arrestato un cittadino extracomunitario per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo, residente nella provincia di Modena, si trovava a bordo di un’autovettura noleggiata quando veniva controllato dai poliziotti della Squadra Volante. L’atteggiamento nervoso della persona, unito al fatto che questa avesse a suo carico precedenti legati agli stupefacenti, ha portato i poliziotti della Squadra Volante ad effettuare una perquisizione estesa al veicolo. Durante l’attività i poliziotti hanno rinvenuto nell’auto, precisamente all’interno del poggiatesta lato passeggero una busta in plastica contente 13 dosi di cocaina, mentre l’uomo è stato trovato in possesso di denaro per una somma di 400 euro possibile provento dell’attività di spaccio. Gli accertamenti dei poliziotti hanno portato inoltre alla scoperta di un’abitazione utilizzata dall’uomo come appoggio nel territorio forlivese, al cui interno di cui è stata rinvenuta un’ulteriore somma di denaro per un valore di 400 euro.

La sostanza stupefacente e i soldi sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. All’esito dell’udienza di convalida il Giudice, preso atto dei precedenti e dei fatti occorsi, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.