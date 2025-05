Forlì, dal Panathlon il “Premio Gioiello” a Iacopo Volpi

Il Panathlon Club Forlì ha consegnato giovedì sera, 15 maggio, il “Premio Salvatore Gioiello” al giornalista sportivo della Rai Iacopo Volpi.

Il prestigioso riconoscimento, ha ricordato in apertura di serata la presidente Marilena Rosetti, viene assegnato da 15 anni a un giornalista che si è particolarmente distinto nel corso della carriera. Volpi, entrato in Rai negli anni Ottanta, è stato apprezzato telecronista di pallavolo, sia maschile che femminile, e più volte conduttore della “Domenica Sportiva” e di “90° minuto”. Inoltre, ha guidato numerosi altri programmi televisivi in occasione delle Olimpiadi e dei campionati mondiali ed europei di calcio, e ha chiuso la carriera come direttore di Rai Sport alla fine del 2024.

Intervistato dal giornalista Stefano Benzoni, Volpi ha mostrato affabilità, ironia e simpatia, molto più di quanto si poteva intuire seguendolo in tv. Inevitabile parlare di pallavolo, la sua passione sportiva (è stato anche un atleta di questa disciplina, raggiungendo la serie B). “Le soddisfazioni più grandi sono state le telecronache dei trionfi delle nazionali italiane, dal campionato del mondo per la squadra maschile, all’oro delle ragazze di Julio Velasco. Quest’ultimo allenatore è stato molto importante per tutto lo sport italiano e soprattutto ha dato dignità alla pallavolo. Sono suo amico, ha un carattere un po’ spigoloso ma è un personaggio eccezionale, con una grande cultura. Il suo è stato un modo diverso di fare l’allenatore, grazie al quale è riuscito a convincere i propri giocatori che erano davvero forti.

La Panini, storica squadra di Modena, veniva da un periodo difficile ma con lui alla guida vinse quattro scudetti. Dopo la nazionale maschile italiana, ha allenato ovunque, perfino in Iran. Infine, con la nazionale femminile di pallavolo è riuscito a conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi dello scorso anno. A quel punto ha pensato di smettere di allenare, ma poi si è chiesto cosa avrebbe fatto nel suo futuro prossimo e, così, ha deciso che allenerà ancora fino al 2028”.