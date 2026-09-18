Forlì, dal Marghe All Star 2026 una generosa donazione all’Admo

Un assegno simbolico, per la somma di 2.350 euro: pari alla somma dei punti complessivamente segnati dalle due squadre in campo nel corso della manifestazione. Questo l’importo, frutto del ricavato della 24ore di basket degli scorsi 20 e 21 giugno, che l’associazione Marghe All Star, nata nel 2009 in memoria di Matteo Margheritini - giocatore di basket forlivese prematuramente scomparso a causa di una leucemia - ha donato ad Admo, Associazione donatori di midollo osseo.

Alla simbolica consegna dell’assegno intestato all’associazione benefica, avvenuta al Raketown, ha partecipato anche l’assessore allo Sport Kevin Bravi - l’assessorato ha patrocinato l’iniziativa -, oltre agli esponenti delle realtà che hanno sostenuto a vario titolo l’iniziativa: gli sponsor Forlifarma, Bcc - Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, Il Panificio di Camillo, Dorelan, BluBai e Sibilla, la cooperative sociali CavaRei di Forlì e Rulli Frulli di Finale Emilia, che hanno presenziato con i rispettivi food truck alla 24 ore, e la Tam Tangram Band, che ha intrattenuto i presenti con un concerto.