Forlì, dal Festival dell’Economia Sociale l’annuncio del viceministro Bellucci: «Nasce un fondo da 150 milioni per lavoro e inclusione»

Centocinquanta milioni di euro per rafforzare l’economia sociale, creare nuova occupazione e sostenere l’inclusione delle persone più fragili. È il cuore del primo Fondo per l’economia sociale istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, annunciato oggi a Forlì dal viceministro Maria Teresa Bellucci durante la prima edizione del Festival dell’Economia Sociale.

Inserito nel Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, lo strumento combina finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per programmi fino a 3 milioni di euro. Nel dettaglio, 120 milioni saranno destinati all’inclusione sociale e al contrasto alla povertà, mentre 30 milioni finanzieranno interventi nell’ambito della Child Guarantee. Come spiegato dal viceministro Bellucci, l’obiettivo è promuovere la coprogettazione tra pubblico, privato e società civile per fare dell’economia sociale un pilastro stabile dello sviluppo nazionale.

Le risorse andranno a sostenere l’autoimpiego, la nascita e il potenziamento di imprese sociali e la creazione di servizi innovativi e di accoglienza. Un’attenzione particolare sarà rivolta alle fasce più vulnerabili della popolazione: dai minori e giovani a rischio alle persone con disabilità e agli anziani non autosufficienti, passando per le donne vittime di violenza, i senza dimora, i migranti, chi esce da percorsi di dipendenza e i detenuti o ex detenuti.