Forlì, dal Comune 30mila euro per progetti contro la violenza alle donne

Il Comune di Forlì sostiene progetti e iniziative di sensibilizzazione nel campo delle pari opportunità e del contrasto alla violenza di genere, con risorse per 30.000 euro. Come spiega l’assessora competente Andrea Cintorino, grazie a questi contributi, erogabili fino a un massimo di 7.000 euro a progetto, enti e associazioni senza scopo di lucro potranno “promuovere l’uguaglianza e la parità tra uomo e donna, combattere ogni forma di pregiudizio, prevenire e contrastare i fenomeni di violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, favorire la diffusione, nelle scuole, in ambito sportivo e tra le giovani generazioni, di una cultura di genere basata sul rispetto del prossimo, il rifiuto di ogni forma di discriminazione e disparità sociale e la tutela delle pari opportunità”. La violenza di genere, sottolinea Cintorino, si combatte “ogni giorno a trecentosessanta gradi” nei Centri Donna del Comune, grazie alla collaborazione con le realtà del terzo settore e ai servizi territoriali rivolti a donne fragili e vittime di violenza. “Prevenzione, dialogo e sostegno a chi è vittima di violenza sono le nostre stelle polari nelle politiche per le pari opportunità”, conclude.