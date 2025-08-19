Forlì, dal 21 al 30 agosto il Festival dell’Unità della Pescaccia. Tra gli ospiti Bonaccini e De Pascale. Musica e gastronomia

FORLI’. Torna il Festival de l’Unità della Pescaccia, dal 21 al 30 agosto al Campo sportivo di Villagrappa in via Sintella. Tutte le sere dalle 19, anche in caso di maltempo, lo stand gastronomico offrirà cucina romagnola e vegetariana. Novità assoluta fritto di pesce solo nelle serate da martedì 26 a venerdì 29 agosto, poi incontri politici, musica e spettacoli, pesca lotteria e area bimbi.

Si parte giovedì 21 agosto, alle 20:30, quando ad aprire la Festa sarà il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, dopo i saluti del segretario territoriale, Enrico Monti, a seguire il tributo ai Nomadi degli Aironi Bianchi. Venerdì 22, alle 20, un dialogo sulle Idee e proposte per la candidatura di Forlì a Capitale della Cultura 2028 con Gabriele Zelli, già amministratore di Forlì e Dovadola, e Michele Valli, segretario comunale del Pd Forlì e consigliere provinciale, a seguire serata della tradizione con l’orchestra La storia di Romagna. Sabato 23 alle 20 incontro con la coalizione di Centrosinistra dal titolo “Il palco delle idee, dialoghi per l’Unità”, insieme a Michele Valli, segretario comunale del Pd, i rappresentanti di Europa Verde, Maria Grazia Creta e Alessandro Ronchi, del Movimento 5 Stelle, Pierluigi De Carolis, di Sinistra Italiana, Marisa Fabbri, e della lista civica Rinnoviamo Forlì, Elisa Zecchini, a seguire sul palco la grande orchestra di Liscio Vanessa Silvagni. Domenica 24 alle 12:30 pranzo a base di paella (solo su prenotazione entro venerdì 22 a Valter 339 4037788 e Michele 348 6581531), poi alle 20 un incontro dedicato al ruolo della Provincia per il territorio, con il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca e il consigliere provinciale Michele Valli, a seguire serata latina con I Caiman. Lunedì 25 agosto alle 20 interverranno il capogruppo del Pd in Regione Emilia-Romagna, Paolo Calvano, e la consigliera regionale Valentina Ancarani, poi il palco sarà per Davide Pacini.

Martedì 26, alle 20, appuntamento con l’eurodeputato Stefano Bonaccini, introdotto dal segretario territoriale Enrico Monti, dopo i saluti del segretario di Circolo Massimo Bondi, a seguire il tributo a Ligabue con la Liga Band; mercoledì 27 interverranno il segretario regionale del Pd Luigi Tosiani e il segretario territoriale Monti, poi musica dance ’80-’90 e 2000 con i Cluedo. Giovedì 28 agosto, alle 20 appuntamento con l’eurodeputato Brando Benifei, a seguire si balla con l’orchestra Maria Grazia Pasi insieme a Gabriele Zaccherini e Marco Negroni. Ultime due serate: venerdì 29 alle 20, sul palco interverranno l’assessora regionale Gessica Allegni e il consigliere regionale Daniele Valbonesi, poi ballo e spettacolo con l’orchestra Luca Bergamini e sabato 30 chiusura con Sofia & Ale.