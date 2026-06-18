Forlì, dal 1° luglio al via gli eventi all’ “Arena rocca estate”

Dal 1° luglio, e con un nuovo logo, riapre le porte uno dei baricentri della Forlì estiva: l’arena della Rocca di Ravaldino si prepara infatti a ospitare 37 serate di spettacolo, dalla musica al teatro ai talk, per tanti e diversi tipi di pubblico. «I nostri uffici - spiega il dirigente dell’Unità Cultura e Turismo del Comune, Stefano Benetti -, e in particolare Elisa Flamigni, hanno collaborato con l’agenzia di comunicazione bolognese Pablo per elaborare una nuova immagine che identifichi la rocca e il suo cartellone estivo: un logo che contenga elementi identitari», «e che di questo luogo, cuore di Forlì - precisano i responsabili di Pablo-, restituisca un’immagine di energia e vitalità, un omaggio all’energia e alla vitalità delle tante associazioni che lo animano durante l’estate con le loro proposte creative». In effetti anche in questa settima edizione di “Arena rocca estate” è significativo l’apporto delle molte realtà forlivesi che si occupano di cultura e di socialità. «Proprio la varietà delle idee - precisa Giovanna Ferrini, responsabile dell’Unità Cultura e Turismo del Comune - che spazia dai docufilm agli spettacoli per bambini ai concerti permette davvero a Forlì di vivere un’estate sotto le stelle, in uno spazio d’elezione». «Quest’anno il cartellone parte il 1° luglio perché abbiamo voluto lasciare spazio e opportunità di spettacolo al nuovo Auditorium -spiega il vicesindaco e assessore alla Cultura Vincenzo Bongiorno -. Ma sono tanti i cittadini che ci hanno interpellati per conoscere la data d’inizio degli spettacoli all’Arena, e ci auguriamo che la rocca di Ravaldino sia, anche quest’anno, luogo di aggregazione e di socializzazione per Forlì, con un’attenzione particolare rivolta alla musica». Proprio a un evento musicale è dedicata l’inaugurazione: il 1° luglio salgono sul palco infatti Marcello Balestra, con Roberto Costa e i Dallabanda per una serata dedicata a Lucio Dalla. Riflettori puntati sul grande cantautore bolognese anche il 12 luglio, quando il giornalista e scrittore forlivese Marino Bartoletti presenta il suo “Caro Lucio ti scrivo”. Anche all’Arena si ricorda il centenario della scomparsa del grande Angelo Masini, il 23 luglio, con il concerto del tenore Pietro Picone accompagnato al pianoforte da Andrea Ruscelli. Chiusura il 28 e 29 agosto con un omaggio a Giovanni Milanesi di Messaggio musicale Federico Mariotti e GranConcerto, “Notte di note”, con le canzoni di Claudio Baglioni. Da segnalare anche, il 5 luglio, “Under 29 but me”, concerto jazz di “Forlì Grande musica-Emilia Romagna Festival”: sul palco la grande Rita Marcotulli insieme a Elettra Minieri, il 14 luglio l’anteprima nazionale del docufilm di Pippo Giordano “Non mi arrendo! La mafia non è un film” e il 18 agosto il tradizionale concerto della Banda Città di Forlì in memoria dei martiri partigiani Iris Versari, Silvio Corbari, Adriano Casadei, Arturo Spazzoli e Tonino Spazzoli. Gli spettacoli hanno inizio alle 21. Programma dettagliato dal 19 giugno: www.scopriforli.it/Arena.