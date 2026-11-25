Nella mattinata di oggi, 25 novembre, si è svolta a Forlì, sul marciapiede antistante la sede del Comando dei Vigili del Fuoco in viale Roma 97, la cerimonia di installazione di una panchina rossa in occasione della Giornata internazionale per il contrasto alla violenza contro le donne. L’iniziativa rientra nell’evento “Una rosa per la vita”, promosso dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, sezione di Forlì-Cesena, unitamente al coordinatore regionale dell’Emilia-Romagna e al Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, con il patrocinio della Prefettura di Forlì-Cesena, del Comune di Forlì, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell’AUSL Romagna.

La panchina, donata dalla sezione ANVVF di Forlì-Cesena, è stata scoperta alla presenza delle autorità intervenute dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, ing. Marisa Cesario, dall’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Forlì, dottoressa Andrea Cintorino, e della Vice prefetto aggiunto dottoressa Camilla evangelisti che hanno successivamente rivolto un breve saluto ai presenti.