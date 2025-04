Pierfrancesco Rossi e Federica Lucchi, nati entrambi nel 1998, lo scorso 5 aprile si sono sposati in Comune a Forlì dopo otto anni di fidanzamento. Ad unirli in matrimonio è stato l’assessore Kevin Bravi. Pochi giorni dopo, al giovane Rossi squilla il cellulare: dall’altra parte si materializzano Sandra Falasconi e Paola Piccinini, “prof” di entrambi i coniugi quando erano studenti al liceo. Le insegnanti, con l’accordo e la disponibilità della dirigente scolastica e di alcuni alunni attuali particolarmente sensibili, coinvolti in un progetto didattico di declamazione di poesie in italiano e latino, hanno invitato i due ex studenti, addirittura vestiti da sposi, ad una manifestazione di affetto, romanticismo e cultura davvero commovente. Pierfrancesco e Federica hanno passeggiato e si sono fotografati nei corridoi e nell’atrio della ex scuola, davanti alla porta della loro aula, la quinta I , rimasta immutata. Si sono poi recati nell’aula multimediale dello Scientifico e si sono seduti a guardare filmati, ascoltare canzoni d’amore e sentir declamare i versi di Dante a Beatrice, del Petrarca a Laura, ma anche di Catullo a Lesbia (in latino), senza dimenticare la struggente storia di Filemone e Bauci, tratta dalle Metamorfosi di Ovidio. Ci sono stati momenti di vera emozione e trasporto, sia fra gli sposini ex alunni con le rispettive famiglie, anch’esse invitate, che fra gli insegnanti e gli studenti correnti. Il momento di festa si è svolto in orario scolastico, al punto da contagiare intere classi e distoglierle per un attimo dall’attività didattica. Molti alunni, vedendo passare una coppia in abito nuziale, evento piuttosto inusuale nei corridoi dell’istituto di via Aldo Moro, sono usciti dalle aule applaudendo e gridando “viva gli sposi!”. La manifestazione di affetto è stata molto gradita dai giovani coniugi, e non solo, al punto che il padre di lui, Piercarlo, ha persino abbozzato un vero e proprio carme: “Impeccabili ed elegantissimi l’abito e l’incedere di Pierfrancesco, eroica la resilienza di Federica al vento e alla pioggia di un lunedì di maltempo, ma con tanto sole nel cuore”.