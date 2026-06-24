Forlì. Da Wilder a Lynch: il cinema d’autore sbarca in centro storico

L’estate porta novità nel centro di Forlì: dal 22 luglio si svolge infatti “Cinema di Misura. Sotto il cielo d’estate”, rassegna promossa da Comune di Forlì e dalla storica agenzia di comunicazione Casa Walden. Indispensabile la collaborazione con “Cineteca Bologna”, con Francesco Romanelli che tiene alta a Forlì la bandiera del cinema d’autore, e con i giovani di Casaba Podcast. «Intorno alla cultura e al cinema – spiega il vicesindaco Vincenzo Bongiorno – si genera una preziosa possibilità di confronto fra generazioni, e un’occasione per vivere il centro come comunità». In anteprima al chiostro di San Mercuriale si svolgono tre talk (ore 20): il 22 luglio Leo Canali ed Edoardo Saccone presentano la rassegna, l’incontro del 23, “I libri che danno vita ai film”, è in collaborazione con la libreria Mega di Forlì, il 24 Emanuela Martini, forlivese, ex direttrice del “Torino Film Festival” parla di “Il divismo”. Dall’archivio della Cineteca Bologna arrivano lunedì 27 luglio “A qualcuno piace caldo” di Billy Wilder, il 28 “Buena Vista Social Club” diretto da Wim Wenders, il 29 “Yojimbo. La sfida del Samurai” di Akira Kurosawa. Il 30 luglio è la volta di “Principi e Principesse”, film di animazione di Michel Ocelot, il 31 di “Nosferatu” di Friedrich Wilhelm Murnau con accompagnamento musicale del Missiroli Trio. Il 1° agosto, tocca a “Picnic ad Hanging Rock” di Peter Weir, mentre il 2 ci si sposta all’Arena Eliseo per “Velluto blu” di David Lynch (proiezione a pagamento: 3,50 euro). Le serate sono introdotte dal commento «di professionisti – anticipa Leo Canali – ma anche di chi, gravitando in altri ambiti culturali, porta la sua suggestione personale». «Il desiderio dell’Amministrazione e nostro – sottolinea Cosetta Gardini di Casa Walden – era del resto quello di creare momenti corali e condivisi: una rassegna per tutti». Ma è al circuito virtuoso fra coinvolgimento pubblico e promozione culturale che pensa Francesco Romanelli. «Lo vediamo anche a Bologna o Cesena: l’investimento delle Amministrazioni genera un ritorno, e attenzione a un pubblico nuovo, e alla sua formazione». «A breve verrà aperta una call per giovani volontari che affianchino gli organizzatori nella gestione e nella responsabilità delle serate – rilancia l’assessora Paola Casara –: idee ed energie nuove per il nostro bel centro storico». Introduzione alle 20.30, proiezione alle 21.30.