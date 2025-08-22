Forlì, da martedì l’Anagrafe comunale si trasferisce FOTOGALLERY

Da martedì prossimo i Servizi anagrafici del Comune di Forlì si trasferiranno temporaneamente in via Oberdan, 2. La decisione si inserisce nel più ampio intervento di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi dell’attuale sede di piazzetta della Misura. «L’avvio del progetto di miglioramento sismico e messa in sicurezza del Municipio-blocco anagrafe, cofinanziato dalla Regione per circa 2,7 milioni su un costo complessivo di 5 milioni, rende necessario il trasferimento del personale che attualmente opera negli uffici di piazzetta della Misura e quello dei relativi servizi al cittadino in un’altra sede – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Vittorio Cicognani –. L’intervento prenderà il via a metà settembre e si protrarrà per circa tre anni. Nel frattempo, continueremo a mantenere la piena operatività degli sportelli aperti al pubblico all’interno della palazzina Ex Becchi, dove sono stati allestiti nuovi ambienti e rifunzionalizzati vecchi spazi per accogliere la sede provvisoria dell’unità Anagrafe e garantire in questo mondo piena continuità dei servizi alla cittadinanza. Una volta conclusisi i lavori in Municipio, gli uffici Anagrafe e Informatica torneranno in piazzetta della Misura». Insomma, il trasferimento provvisorio avverrà senza alcuna interruzione di servizio e con apertura progressiva dei vari sportelli: dal 26 agosto lo Sportello residenze e comunitari, dal 28 agosto lo Sportello stato civile e dal 1° settembre lo Sportello certificati e sportello carte d’identità elettronica. Gli orari degli sportelli e le modalità di prenotazione e di erogazione dei servizi resteranno immutate. Tutti i cittadini già in possesso di un appuntamento riceveranno una comunicazione tramite sms con l’indicazione della nuova sede. Le prenotazioni potranno essere effettuate online attraverso il sito istituzionale del Comune, ai numeri 0543.712899 (dal lunedì al venerdì, 8.30-13) e 0543.712444-445 (dal lunedì al sabato, 8.30-13; lunedì-venerdì anche 16-19) o di persona all’Urp in piazza Saffi e dal 1° settembre anche via Oberdan, 2.