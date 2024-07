Forlì, da Marghe All Star e Basketball Stars Camp 2.500 euro a Fondazione Admo

Oggi l’Asd Marghe All Star e l’Asd Basketball Stars Camp, nella figura del suo fondatore Richard Lelli, hanno consegnato a Fondazione Admo Emilia Romagna ETS 2.500 euro raccolti in occasione degli eventi sportivi che hanno animato Forlì e la Riviera Romagnola. Il ricavato di queste giornate andrà a sostenere le attività di Admo volte a sensibilizzare un numero sempre maggiore di giovani verso la donazione del midollo osseo e iscrivere nuovi potenziali donatori al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo.

Fondazione Admo Er Ets con il ricavato riuscirà a iscrivere 63 nuovi donatori nel Registro che contribuiranno a raggiungere un unico obiettivo: trovare un donatore per ogni paziente oncoematologico in attesa di trapianto di midollo osseo.

La Presidente Fondazione Admo Er Ets Rita Malavolta, Giuliano Margheritini, padre del compianto Matteo e responsabile della sede Operativa di Admo Er a Forlì, e i rappresentanti della Marghe All Star e del Basketball Stars Camp, desiderano ringraziare i 200 iscritti alla Basketball run che si sono ritrovati a Forlì per trascorrere un “mercoledì del cuore” palleggiando per le vie del centro, tutti i partecipanti della 24h di basket, tra cui i ragazzi del basket in carrozzina Wheelchair Basket Forlì, e del Torneo Bertolazzi Arpaia, svoltosi presso il bagno Jacare167_168.