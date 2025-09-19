Forlì, da Marghe All Star 2mila euro per Admo nel nome di Matteo Margheritini

Oggi, venerdì 19 settembre 2025, presso il Raketown di Forlì, l’associazione Marghe All Star, ha donato la somma di 2.000 euro - corrispondenti al ricavato della 24ore di basket degli scorsi 21 e 22 giugno - ad Admo, Associazione donatori di midollo osseo. Alla simbolica consegna dell’assegno intestato all’associazione benefica ha partecipato anche l’assessore allo Sport Kevin Bravi, oltre agli esponenti delle realtà che hanno sostenuto a vario titolo l’iniziativa: Forlifarma, come main sponsor, la cooperative sociali CavaRei di Forlì e Rulli Frulli di Finale Emilia, che hanno presenziato con i rispettivi foodtruck alla 24ore, e la Tam Tangram Band, che ha intrattenuto i presenti con un concerto.