Forlì, da Marghe All Star 2mila euro per Admo nel nome di Matteo Margheritini

Forlì
  • 19 settembre 2025
Oggi, venerdì 19 settembre 2025, presso il Raketown di Forlì, l’associazione Marghe All Star, ha donato la somma di 2.000 euro - corrispondenti al ricavato della 24ore di basket degli scorsi 21 e 22 giugno - ad Admo, Associazione donatori di midollo osseo. Alla simbolica consegna dell’assegno intestato all’associazione benefica ha partecipato anche l’assessore allo Sport Kevin Bravi, oltre agli esponenti delle realtà che hanno sostenuto a vario titolo l’iniziativa: Forlifarma, come main sponsor, la cooperative sociali CavaRei di Forlì e Rulli Frulli di Finale Emilia, che hanno presenziato con i rispettivi foodtruck alla 24ore, e la Tam Tangram Band, che ha intrattenuto i presenti con un concerto.

