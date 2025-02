Forlì, da lunedì cambia l’accesso in Comune

L’amministrazione comunale chiude l’ingresso principale al Municipio, quello dagli scaloni cui si accede da piazza Saffi, e lascia aperti quello adiacente allo Iat (proprio di fronte a quello principale) e quello da via delle Torri, 3. Ad entrambi gli ingressi la Polizia locale controllerà chi ha un appuntamento, chiedendo un documento e rilasciando un pass da restituire al momento di uscire. La rivoluzione partirà nei prossimi giorni, dal 10 febbraio, e vivrà una fase sperimentale che durerà fino al 28 febbraio. La scelta è stata dettata dalla necessità di garantire maggiori sicurezza e controllo per chi si reca all’interno del Comune. Una grande novità della quale in realtà si parlava da tempo nelle stanze degli amministratori, ma che adesso è arrivata nella sua fase esecutiva. Da lunedì, infatti si parte. I due scaloni paralleli dell’ingresso rimarranno visitabili solo dai turisti, ma da quella parte non si potrà raggiungere (come avviene oggi) gli uffici visto che le porte saranno chiuse.