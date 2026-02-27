Forlì, da Loto Odv un lettino ginecologico per Ostetricia

Si è svolta nei giorni scorsi, presso l’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, la cerimonia di consegna di un lettino da visita ginecologica destinato all’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia di Forlì, diretta dal professor Luca Savelli.

La donazione è stata resa possibile dal Comitato Territoriale forlivese di Loto Odv, grazie ai proventi ricavati dalla vendita solidale dei prodotti natalizi 2025. All’iniziativa ha contribuito anche un gruppo di amiche che, in occasione delle festività natalizie, ha scelto di rinunciare allo scambio dei regali devolvendo il corrispondente valore economico all’associazione e sostenendo così l’acquisto della strumentazione.

Il nuovo lettino sarà impiegato nell’attività clinica quotidiana dell’Unità Operativa, contribuendo a migliorare l’accoglienza e la qualità dell’assistenza rivolta alle pazienti. «Ringraziamo Loto Odv per il continuo sostegno dimostrato negli anni nei confronti della nostra struttura – ha dichiarato il Direttore dell’Unità Operativa, Luca Savelli – un contributo concreto che consente di migliorare ulteriormente i servizi offerti e l’attenzione alla cura delle pazienti».

«Si tratta di un contributo concreto a supporto del lavoro quotidiano e fondamentale delle strutture sanitarie del territorio, reso possibile grazie all’impegno delle volontarie di Loto Forlì e, soprattutto, alla generosità delle tante cittadine e dei tanti cittadini forlivesi che hanno aderito agli acquisti solidali – sottolinea Liviana Lombardi, referente del Comitato Territoriale di Loto Forlì - Loto Odv è un’associazione non profit, nata nel 2013 a Bologna su iniziativa di un gruppo di pazienti, con l’obiettivo di ‘colmare il vuoto informativo e di consapevolezza sui tumori ginecologici’ Oggi è presente con numerose sedi sul territorio nazionale e collabora con volontari, pazienti, famiglie, medici, istituti sanitari ed enti di ricerca. Attraverso le proprie attività, sostiene le donne colpite da tumori femminili offrendo accoglienza, orientamento e accompagnamento nei percorsi di cura, in particolare nei day hospital oncologici”.