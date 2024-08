Forlì, da giovedì si cerca Danilo

Appello per ritrovare un uomo di 35 anni che da giovedì sera non dà più notizie di sè. E’ apparso sulla pagina facebook dell’associazione penelope. Danilo Scribano, questo il suo nome, si è allontanato dal Pronto soccorso dell’ospedale “Morgagni Pierantoni” nella serata del 22 agosto. Indossava una camicia bianca a righe azzurre e un paio di pantaloni corti color ocra, scarpe grigie da ginnastica e una sacca nera in tessuto con un cambio (camicia blu a fiori e pantaloni corti). Potrebbe essere stato avvistato alla stazione di Rimini, ma le indicazioni non sono certe. Al momento della scomparsa si sarebbe trovato in stato confusionale. Chiunque abbia informazioni utili al ritrovamento può contattare il numero di emergenza 112.