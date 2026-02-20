Forlì, da Forlifarma un defibrillatore alla Farmacia Risorgimento

Nella mattinata di oggi, venerdì 20 febbraio, alla presenza del vicesindaco del Comune di Forlì, Vincenzo Bongiorno, Forlifarma Spa ha consegnato ufficialmente alla Farmacia Comunale Risorgimento un nuovo defibrillatore semiautomatico. L’apparecchio sarà d’ora in poi presente stabilmente all’interno della farmacia, diventando un presidio di emergenza fondamentale per l’intero quartiere.

Quello della Farmacia Risorgimento è il quarto dispositivo installato da Forlifarma Spa, seguendo il percorso già avviato precedentemente nelle farmacie Bussecchio, Zona Iva e Forlimpopoli. La scelta di questa sede nasce da un’attenta valutazione delle specificità del territorio e dei suoi bisogni: la farmacia sorge infatti in un’area ad alta densità demografica e di strutture educative e sportive, a ridosso del Centro Studi che ospita il Liceo Scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli”, l’Istituto Tecnico Commerciale “Carlo Matteucci” e l’Istituto Tecnico “Saffi-Alberti”. Nel complesso, comunque già dotato dei presidi della rete forlivese del progetto Romagna Cardioprotetta, sono presenti anche palestre scolastiche frequentate quotidianamente da società sportive e giovani atleti.

La farmacia, aperta con orario continuato dal lunedì al sabato (8.00-19.30), e quindi continuativamente accessibile e fruibile dalla cittadinanza, funge da collante per questo “mosaico” di bisogni sociali e di salute.

“Con questa iniziativa vogliamo ribadire che una farmacia comunale è essenzialmente un luogo al servizio del territorio, che svolge una funzione sociale per la cittadinanza - dichiara Vittorio Manes, Amministratore Unico di Forlifarma Spa -. Mettere a disposizione un defibrillatore in un quartiere così popoloso, ricco di funzioni, attività, plessi scolastici e palestre, significa offrire una possibilità concreta in più, rispetto a quelle già presenti, di intervento immediato in caso di potenziale emergenza. È un servizio che forniamo con orgoglio a tutto il quartiere e a chi lo vive ed anima, al fine anche di diffondere sempre più capillarmente la cultura della prevenzione, della cura, dell’attenzione al benessere proprio e di tutti”.

Un sostegno concreto, quindi, che va ad implementare una rete di protezione sanitaria già capillare, ma che, come sottolinea il vicesindaco del Comune di Forlì, Vincenzo Bongiorno, diventa ulteriormente forte e ramificata: “Il defibrillatore è uno strumento prezioso che può salvare una vita in caso di arresto cardiaco. È un bene per la comunità che da oggi ve ne sia uno in più a disposizione presso la Farmacia Risorgimento. Grazie a Forlìfarma per la sensibilità mostrata con l’installazione di questo defibrillatore, utile a fare di Forlì una città sempre più cardioprotetta”.

Lo strumento messo a disposizione da Forlifarma Spa, per essere efficace richiede anche specifiche competenze. Per questo le farmaciste della sede di viale Risorgimento e dottori e dottoresse degli studi medici, hanno completato il corso di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation). Questo protocollo internazionale abilita alle manovre di rianimazione cardio-polmonare e all’uso del defibrillatore in totale sicurezza. Grazie a questo percorso, le professioniste acquisiscono la qualifica di Operatore DAE, con l’iscrizione all’apposito registro regionale.

“La nostra farmacia è un punto di riferimento quotidiano per moltissime persone di ogni età - aggiunge Francesca Civinelli, direttrice della Farmacia Risorgimento - Siamo felici di poter offrire questa sicurezza in più. Il defibrillatore non è solo per i nostri utenti, ma è un bene comune a disposizione di chiunque in caso di necessità, un vero presidio salvavita”.