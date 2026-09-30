Forlì, da Ferri Group 542 chili di alimenti per l’Emporio della Solidarietà

Un gesto concreto di vicinanza che si trasforma in un aiuto tangibile per le famiglie in difficoltà del territorio. La Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì ha ricevuto in dono 542 kg di prodotti alimentari non deperibili, raccolti nell’ambito dell’iniziativa solidale “Ford Building Together – Mettiamo in moto la generosità”, promossa da Ford Italia e realizzata da Ferri Group.

Nel corso di due settimane, gli showroom Ferri di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini si sono trasformati in punti di raccolta solidale. L’iniziativa ha visto la partecipazione corale dei dipendenti della concessionaria, affiancati dalla generosità di clienti e fornitori, che hanno donato beni di prima necessità tra cui pasta, riso, latte UHT, legumi in scatola, tonno, biscotti e passata di pomodoro.

L’intera raccolta è stata destinata all’Emporio della Solidarietà di Forlì, struttura promossa dalla Caritas diocesana e gestita dalla Fondazione Buon Pastore. Attivo dal 2014, l’Emporio funziona come un supermercato solidale a punti: attraverso i crediti assegnati dai Centri di Ascolto in base al fabbisogno del nucleo familiare, gli ospiti possono fare la spesa in autonomia e con dignità, scegliendo i beni necessari per la propria alimentazione.

I dati confermano il ruolo fondamentale di questo servizio nel contrasto alla povertà alimentare locale: l’Emporio della Solidarietà sostiene infatti 634 nuclei familiari, raggiungendo un totale di 2.141 persone beneficiarie.

La Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì ETS in una nota ha rivolto un sincero ringraziamento a Ferri Group, ai suoi collaboratori, clienti e fornitori per l’importante donazione. Durante la consegna dei beni, la delegazione dell’azienda ha potuto approfondire il funzionamento dell’Emporio e osservare da vicino l’impatto sociale della struttura e il numero di persone affiancate quotidianamente. Un’iniziativa che testimonia quanto la collaborazione tra il mondo imprenditoriale e il Terzo Settore sia essenziale per sostenere le fragilità della comunità.