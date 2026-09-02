Forlì, cucina a fuoco nell’appartamento: un uomo intossicato

Ieri, martedì settembre verso le 18:40 due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenute in viale Roma a Forlì per un incendio sviluppatosi al 4° piano di una palazzina. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno estinto le fiamme che avevano coinvolto i locali della cucina e hanno soccorso un uomo rimasto intossicato per l’inalazione di fumo. Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche il personale della Croce Rossa e la Polizia Locale per i rilievi di competenza e il supporto alle operazioni.