Forlì, crisi Electrolux, Tassinari: “Il Ministero del Lavoro ha dato risposte concrete”

Forlì
  • 16 settembre 2026
Rosaria Tassinari (Forza Italia)
Rosaria Tassinari (Forza Italia)

“Accogliamo con favore la risposta concreta del Ministero del Lavoro alla nostra interrogazione sulla crisi Electrolux. Il Governo ha confermato di seguire con la massima attenzione la vertenza e ha indicato un quadro preciso di strumenti che potranno essere attivati per tutelare i lavoratori, favorire la riqualificazione professionale e ridurre l’impatto occupazionale della riorganizzazione, così come abbiamo chiesto”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari, firmataria - insieme alla collega Chiara Tenerini - di un’interrogazione al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

“È particolarmente importante – sottolinea Tassinari – che il Ministero abbia confermato la disponibilità di strumenti adeguati: dai percorsi di ricollocazione collettiva e riqualificazione nell’ambito del Programma GOL agli ammortizzatori sociali, fino alle risorse per la formazione e il potenziamento delle competenze e al ricorso ad alcuni strumenti europei disponibili per i lavoratori delle imprese coinvolte nei processi di ristrutturazione”.

“Il polo industriale Electrolux di Forlì - precisa Tassinari - costituisce un presidio produttivo e occupazionale fondamentale per il territorio romagnolo, con circa 900 lavoratori direttamente impiegati e un importante indotto di micro, piccole e medie imprese della subfornitura e della logistica. A fronte dei 297 esuberi prospettati e della consistente contrazione dei volumi produttivi, sono indispensabili provvedimenti urgenti per salvaguardare il più possibile l’occupazione e la continuità produttiva dello stabilimento e dell’intera filiera. Con la nostra interrogazione – prosegue la deputata azzurra – abbiamo chiesto proprio quali iniziative il Governo intendesse assumere, in raccordo con l’azienda, le organizzazioni sindacali, la Regione Emilia-Romagna e gli altri soggetti istituzionali interessati. La risposta ricevuta conferma, quindi, che il Ministero del Lavoro è pronto a intervenire, per quanto di propria competenza, sulla base dell’evoluzione del confronto industriale. Per Forza Italia - aggiunge la parlamentare azzurra - è importante che prosegua la forte sinergia con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con un continuo confronto con l’azienda, i sindacati e le Regioni, non dimenticando che tutto ruota intorno alla necessità - più volte evidenziata da Forza Italia - di un piano industriale serio e verificabile, con impegni chiari sulla produzione, sull’occupazione e sul futuro degli stabilimenti italiani”.

“La priorità – conclude Tassinari – resta tutelare i lavoratori e l’intero tessuto produttivo collegato allo stabilimento di Forlì perché va ben oltre la dimensione aziendale, dato che incide sulla stabilità economica e sociale dell’intero territorio”.

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